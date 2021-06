Grabow: 67-Jähriger durchschaut Betrugsversuch am Telefon

Grabow

Ein Mann aus der Region Grabow hat am Mittwoch eine Gewinnspielbetrügerin am Telefon sofort durchschaut und ist nicht auf ihre Forderungen eingegangen. Die Frau stellte dem 67-Jährigen am Telefon einen Geldgewinn von 28.500 Euro in Aussicht, der ihm binnen der nächsten zwei Stunden von angeblichen Sicherheitsleuten in einem Koffer gebracht werden sollte.

Als Gegenleistung solle das Opfer bis dahin Guthabenkarten eines großen Internetdienstleisters im Wert von 800 Euro beschaffen. Mit diesen sollten angeblich die Sicherheitsleute, die den Bargeldgewinn an die Haustür bringen, für ihre Tätigkeit entlohnt werden. Über diese Transaktion sollte das Opfer mit niemandem sprechen. Der 67-Jährige, der den Schwindel von Anfang an durchschaut hatte, informierte die Polizei.

Neu bei dieser Gewinnspielmasche sei, dass die Telefonbetrüger ihren Opfern nur ein kleines Zeitfenster, in diesem Fall zwei Stunden, einräumen, so die Polizei. Durch den Zeitdruck solle verhindert werden, dass der Vorfall im Umfeld des Opfers bekannt wird.

Im laufenden Monat Juni wurden der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim bereits 27 Trickbetrügereien am Telefon gemeldet, bei denen vornehmlich falsche Enkel, Polizisten und Ärzte sowie Gewinnspielbetrüger versuchten, insbesondere ältere Menschen zu täuschen. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen und rät, dubiose Telefonate sofort zu beenden.

Von OZ