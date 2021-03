Grabow

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Prislich bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der 30-jährige Fahrradfahrer seitlich gegen einen Kleintransporter geprallt sein.

Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von OZ