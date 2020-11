Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann ist in der Nacht zu Freitag nach mehreren Straftaten in Grabow festgenommen worden. Der Mann hatte zunächst versucht, einen Bekannten zu verprügeln. Bei der anschließenden Kontrolle wollte er mit einem Auto fliehen. Es kam es zu einem Handgemenge mit den Polizisten, in das auch sein Hund involviert war.