Ein Toter und eine Schwerverletzte – das ist die traurige Bilanz eines schweren Unfalls auf der Autobahn 14 bei Grabow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). Der Mann war mit seiner Beifahrerin am frühen Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Magdeburg unterwegs, als sein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet.

Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Schild und flog dann noch etwa 40 Meter durch die Luft, bevor es im Seitengraben landete. Der Fahrer starb noch am Unfallort, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die Autobahn ist in Richtung Magdeburg voll gesperrt. Der Stau soll wird rückwärts von der Autobahn geleitet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall vor Ort aufgenommen.

Zwei schwere Autobahnunfälle am Wochenende

Es ist der zweite schwere Unfall auf einer Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende. Am Sonnabend verunglückte ein Flixbus auf der A 24 bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim). Nach Polizeiangaben wurden dabei 31 Personen verletzt, eine sogar schwer.

