Grabow: Zeugen stellen Jugendliche bei Einbruch in Wohnhaus 

Grabow

Zeugen haben am Freitagabend drei Jugendliche in Grabow (Landkreis Ludwigslut-Parchim) bei einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus gestellt. Der Polizei zufolge waren die Verdächtigen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren. Sie wurden den Beamten übergeben.

Die aus der Region stammenden Jugendlichen sollen zunächst die Haustür beschädigt und dann in das Haus eingedrungen sein. Die drei Zeugen reagierten sofort und stellten die Eindringliche kurz darauf im Haus. Die Polizei nahm die Personalien sowie eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls auf. Die Minderjährigen wurden ihren Eltern übergeben.

Von OZ