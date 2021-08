Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Grebs-Niendorf bei Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geflüchtet. Die Polizei konnte ihn in seiner Wohnung stellen. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von fast 1,9 Promille.