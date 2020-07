Greven bei Boizenburg: Betrunkener Autofahrer versucht vor der Polizei zu flüchten

Boizenburg

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Greven bei Boizenburg versucht vor der Polizei zu flüchten. Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten das Auto des Mannes in der Ortslage Greven stoppen, als der Fahrer plötzlich auf das Gaspedal drückte und flüchtete.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnten die Beamten ihn stellen. Der 57-jährige Fahrer blieb später auf einem Feldweg stehen und stieg aus. Er hatte einen Alkoholwert von 1,33 Promille. Die Polizisten brachten den Mann zur Blutprobenentnahme und stellen den Führerschein sicher. Es wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Von OZ