Groß Pankow

Aus bislang ungeklärter Ursache hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist am Sonntagmorgen in Groß Pankow (Kreis Ludwigslust-Parchim) frontal in die Giebelseite eines Wohnhauses gefahren. Durch den Knall wurden die Hausbewohner aus dem Schlaf gerissen. Als diese vor das Gebäude traten, war der vermutliche Fahrzeugführer gerade dabei, sein Auto aus der Hauswand zu ziehen.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei floh der Fahrer zu Fuß. Der 25-Jährige wurde an seiner Anschrift angetroffen. Er war alkoholisier, weshalb die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Von OZ