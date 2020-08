Hagenow

Die Alarmanlage eines Schmuckgeschäftes hat in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht zum Donnerstag drei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Laut Angaben der Polizei hatten die unbekannten Täter gegen zwei Uhr morgens versucht, durch die Schaufensterscheibe in das Geschäft einzusteigen. Der Plan ging jedoch nach hinten los, denn durch die beschädigte Scheibe wurde der Alarm ausgelöst.

Das Warnsignal weckte die Nachbarschaft der Grubenstraße auf, die den Vorfall bezeugte. Die Täter flohen daraufhin in die Dunkelheit. Beim Eintreffen der Beamten waren die Diebe bereits fort. Die Kriminalpolizei konnte jedoch Spuren am Tatort sichern und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen und Hinweise gesucht.

Zeugen gesucht

Laut den Nachbarn werden die drei Einbrecher wie folgt beschrieben: Alle drei Täter sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und waren zum Zeitpunkt des Vorfalls dunkel gekleidet. Zwei der Diebe werden als schlank beschrieben, während der Dritte korpulenter erscheint.

Wenn Sie Informationen zu dem Vorfall haben, dann geben Sie diese bitte an die Polizei in Hagenow unter der Telefonnumer 03883/ 6310 weiter.

