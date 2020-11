Hagenow

In ein Schmuckgeschäft in Hagenow ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Die Täter stahlen Schmuck in einem Gesamtwert von vermutlich mehreren 10 000 Euro. Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die vermummten Personen gegen 2.10 Uhr gewaltsam durch eine Eingangstür in das Schmuckgeschäft ein und stahlen aus mehreren verschlossenen Vitrinen verschiedenen Schmuck, wie die Ermittler mitteilen. Anwohner wurden durch die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und informierten die Polizei. Kurz darauf sind die Einbrecher mit dem Diebesgut geflüchtet.

Laut Zeugen soll es sich um drei Täter handeln, die vermutlich mit einem oder mit mehreren Autos flüchteten. Diese hatten sie zuvor in der Nähe des Tatortes – im Bereich der Bahnhofsstraße – abgestellt.

Fährtenhund im Einsatz

Die Polizei setzte im Zuge der Fahndung bis zu zwölf Streifenwagen ein und informierte die benachbarten Polizeibehörden. Bislang haben sich jedoch noch keine Hinweise auf die flüchtigen Täter ergeben. Auch ein Fährtenhund der Polizei kam zum Einsatz, der eine Spur bis zu einer Stelle verfolgte, an der die Täter offensichtlich in ein Auto gestiegen sind.

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 / 63 10) bittet jetzt um Hinweise. Insbesondere zur weiteren Flucht der Täter.

