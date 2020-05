Hagenow: Fahrgast weigert sich Maske aufzusetzen – und greift Busfahrer an

Hagenow

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer ist am späten Montagabend in Hagenow eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 21-Jährige zunächst keine Maske aufsetzen und wurde deshalb des Busses verwiesen. An der Haltestelle schlug er deshalb auf den Busfahrer ein. Dieser blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei flüchtete der junge Mann anschließend, wurde aber kurze Zeit später von den Beamten im näheren Umfeld angetroffen. Dort versuchte er dann auch auf die Polizisten einzuschlagen. Der 21-Jährige konnte aber überwältigt werden. Ihm wurden zeitweilig Handfesseln angelegt.

Anzeige wegen Körperverletzung

Gegen den Tatverdächtigen ist Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

