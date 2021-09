Hagenow

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte einen Minibagger in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte auch der Anhänger, auf dem der Bagger verladen war, nieder.

Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Der Besitzer entdeckte das abgebrannte Fahrzeug am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Der Schaden wird auf 65 000 Euro geschätzt. Genauer Tatzeitpunkt ist noch unbekannt. Um Hinweise zum Geschehen bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310).

Von Kira Schmidt