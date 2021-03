Hagenow

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende eine Hausparty in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgelöst. Den Beamten zufolge haben sich in einer Wohnung zehn Personen aus verschiedenen Haushalten bei einer Feier aufgehalten. Niemand trug einen Mund- Nasen-Schutz und auch Abstandsregeln wurden missachtet. Die Polizei beendete die Feier und wies 8 Party-Gäste aus der Wohnung.

In Sternberg löste die Polizei am Samstagnachmittag eine Ansammlung von neun Jugendlichen vor einer Sporthalle auf. Sie standen eng beieinander und tranken teilweise Alkohol. Gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden Platzverweise ausgesprochen. Einer Zeugenaussage zufolge soll es an den Tagen zuvor an dieser Stelle bereits zu Zusammenkünften von Gruppierungen gekommen sein, wobei auch Alkohol getrunken und Glasflaschen zerstört worden sein sollen.

