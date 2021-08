Eine Fahrradfahrerin ist in der Nacht zu Dienstag mit fast drei Promille in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Polizei gestoppt worden. Sie fuhr ohne Licht und fiel dadurch auf. Die Frau besaß gar kein Licht am Fahrrad. Zudem schwankte und lallte die Frau.