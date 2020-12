Hagenow

Zwei Männer haben am Mittwochvormittag in Hagenow eine Rentnerin um etwa 1000 Euro Bargeld betrogen. Wie die Polizei mitteilte, klingelten die Täter zunächst an der Wohnungstür der Frau und gaben sich als Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers aus. Sie forderten die Frau auf, angeblich ausstehende Zahlungen an Ort und Stelle zu begleichen.

Offenbar gutgläubig übergab die Frau 1000 Euro Bargeld an die Täter. Eine Quittung hierfür bekam sie nicht. Nach Angaben der Geschädigten, sind die Täter nach der Geldübergabe unmittelbar geflüchtet. Hinweise zu dem betreffenden Vorfall in der Theodor-Fontane-Straße beziehungsweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883/6310 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Masche. Energieversorger fordern ausstehende Beträge in der Regel immer schriftlich ein.

Von OZ