Hagenow

In Hagenow hat am Montagnachmittag ein unbekannter Mann mit einer Pistole auf zwei Syrer geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilt, soll es zuvor auf offener Straße zu einem Streit zwischen einer vierköpfigen deutschen Personengruppe und den zwei Syrern im Alter von 19 und 23 Jahren gekommen sein. Schließlich habe einer der Deutschen eine Waffe gezogen und in Richtung der beiden Syrer geschossen. Anschließend flüchtete der Schütze.

Polizei bitten um Hinweise

Beamte konnten wenig später am Tatort Beweismittel sicherstellen. „Den Erkenntnissen zufolge ist mindestens ein Schuss abgegeben worden“, bestätigte die Polizei. Unklar ist noch, ob es sich bei der Tatwaffe um eine scharfe oder um eine Schreckschusswaffe handelt und warum es zum Streit kam. Die Polizei sucht nach dem Schützen. Wer Angaben zum Vorfall in der Bergstraße oder zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) zu melden.

Daniel Heidmann