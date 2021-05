Hagenow: Wolf stirbt bei Kollision mit Pkw

Hagenow/ Stolpe

Bei einem Wildunfall auf der Autobahn 24 Hamburg – Berlin ist am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe der Anschlussstelle Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Wolf von einem Pkw erfasst worden. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachsachaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Das Fahrzeug musste daraufhin abgeschleppt werden.

Mitte April war ein Wolf auf der Bundesstraße 195 bei Gallin nach einer Kollision mit einem Auto verendet, Ende März ein Wolf auf der Autobahn 14 nahe Ludwigslust. Das Tier war von einem Lkw erfasst worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ