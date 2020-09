Hagenower Bahnhof: Polizei schnappt Randalierer mit Haftbefehl

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag in der ODEG nahe dem Bahnhof Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) randaliert. Die Polizei wurde gerufen und stellte fest, dass der Täter per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem hatte er Drogen bei sich. Der Mann kam in die nächst gelegene JVA.