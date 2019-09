Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Muchow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erlitt ein 48-Jähriger am Montagmorgen eine Rauchgasvergiftung. Er wollte den Brand selbst löschen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus der Wohnungstür.