Heiße DJs, coole Location: Das geht ab beim Snowbeat-Festival 2020 in MV

Wittenburg

Heiße Beats und coole Kulisse – mit dem Mix lockt das Snowbeat Festivalgänger im Alpincenter Hamburg-Wittenburg auf die Piste. Dort, wo sonst Wintersportler Abfahrten hinunter brettern, sollen am 1. Februar Electrofans abtanzen. Warm anziehen müssen sich die rund 10 000 erwarteten Gäste dafür nicht, schließlich heizt ihnen bei der Wintervariante des Airbeat-One-Festivals auf gleich fünf Floors ein vielversprechendes Line-up ein:

Mit Progressive House wollen Dui Biton und Irad Brant aus Israel, besser bekannt als Coming Soon, die Partymeute bewegen. Ebenfalls als Duo entern die Niederländer Lucas & Steve die Mainstage.

Heißer Exportschlager aus Belgien: DJane Mattn Quelle: Veranstalter

DJ-Duo Gestört aber GeiL ist dabei

Solo, dafür mit brandheißem Tropical House, will die belgische DJane Mattn den Schnee in der Skihalle zum Schmelzen bringen. Sie sorgte zuletzt mit „Lone Wolves“, ein Featuring mit Party-Blondine Paris Hilton, für Furore.

Dass auch Deutschlands DJ-Szene Hitverdächtiges zu bieten hat, wollen Gestört aber GeiL beweisen: Das Duo, das mit Tracks wie „Ich&Du“ (feat. Sebastian Hämer) oder „Vielleicht“ (feat. Adel Tawil) die Charts enterte, bringt mit seiner neusten Nummer, „Party all the Time“, quasi das Motto zum Snowbeat mit.

Auch Maria Dürrling und Oliver „Olli“ Kleissle alias Anstandslos&Durchgeknallt können auf solche Erfolge verweisen. Das DJ-Duo hat sich mit Covern bekannter Hits wie „Ohne dich“ von Münchener Freiheit oder „I want it That Way“ von den Backstreet Boys einen Namen gemacht. Zum Snowbeat bringen sie auch ihren neusten Kracher mit: „Holterdiepolter“.

Rücken mit „Holterdiepolter“ an: Anstandslos & Durchgeknallt Quelle: Archiv

Komplettiert wird das Line-up durch: Dia Plattenpussys, Airdice, Brennan Heart, DGB, Creek, Hardlokers, Houskasper, Jebroer, Jerome, Justin Prince, Ghost Rider, Die Gebrüder Brett, Halbsteiv, Anie, Le Tompé sowie Mandy. Ob Hardstyle-, House- oder Goa-Fan – für jeden, der Electro mag, dürfte hier etwas Passendes dabei sein.

Es gibt noch Karten

Tickets sind ab 29,20 Euro erhältlich, zum Beispiel online aufwww.snowbeat.de oder an den Eventim-Vorverkaufsstellen, abrufbar unterwww.eventim.de. Die Veranstalter haben angekündigt, dass es darüber hinaus für Kurzentschlossene ausreichend Karten an der Abendkasse geben wird. Wer ganz entspannt nach Wittenburg will, kann sich auf der Snowbeat-Homepage eine Fahrkarte für die ab Hamburg und Schwerin startenden Bustouren buchen.

Das Snowbeat Das Snowbeat Festival geht am 1. Februar in seine neunte Runde. Das Festival wird von den Machern des Airbeat One organisiert und findet im Alpincenter Wittenburg statt. Einlass ist ab 21 Uhr.

Mehr zum Thema:

Von Antje Bernstein