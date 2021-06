Heizkraftwerk in Boizenburg brennt: Schaden von über 20 000 Euro

Boizenburg

Am Mittwoch hat ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk in Boizenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei brach der Brand am Abend gegen 20 Uhr aus. Die Feuerwehr rückte kurze Zeit später an.

Es kam zu keiner Explosion, da die Gasversorgung in der Anlage beim Start des Feueralarms komplett unterbrochen wurde. Das Kraftwerk versorgt die umliegenden Häuser mit Energie.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht klar, die Ermittlungen dauern an. Vorsätzliche Brandstiftung wird von den Ermittlern nach aktuellem Stand ausgeschlossen. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 20 000 Euro.

Von OZ