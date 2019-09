Helfer Helge Raffelt: „Ich war beeindruckt“

Lübtheen

Helge Affeldt (60), Mitglied des Sanitätszuges des Landkreises Ludwigslust-Parchim, zählte zu den Geehrten am Sonnabend: „Ich war mit unserem Zug in Vollsrade eingesetzt. Wenn es zu solchen Ereignissen, wie diesem Großbrand kommt, werden wir sofort gerufen.

Unsere erste Aufgabe bestand in diesem Fall darin, den Einwohnern, die es wünschten, bei ihrer Evakuierung zu helfen“, berichtet er. Vor allem alte Menschen und Gehbehinderte hätten diese Unterstützung gern in Anspruch genommen. „Viele haben sich aber ins eigene Auto gesetzt und sich selbst in Sicherheit gebracht. Ich war beeindruckt davon, mit welchem Verständnis und welcher Ruhe die meisten Leute auf die doch bedrohliche Situation reagierten“, erinnert sich der Helfer.

„Und natürlich haben wir uns auch über manchen Dank und manches Lob gefreut. Ich denke, dass wir einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass die schwierige Lage prima gemeistert wurde und alles gut verlief. Deshalb gibt es auch einen guten Grund, um zu feiern“, freute er sich.

Von Werner Geske