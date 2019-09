Stefan Geier hat „so einen Brand in 34 Jahren nicht erlebt“

Lübtheen

Stefan Geier (50), Stellvertretender Brandmeister des Kreises Ludwigslust-Parchim: „Ich trage schon seit 34 Jahren die Feuerwehruniform, doch solch einen Brand habe ich noch nie erlebt. Weder vom Ausmaß, noch von der Dauer her. Als mich die Nachricht erreichte, dass sich der Waldbrand mit riesiger Geschwindigkeit ausbreitet, immerhin mit 15 Metern pro Minute, habe ich die Verantwortung am laufenden Betrieb meiner Tischlerei an meinen Mitarbeiter übergeben und mich sofort von Kummer auf den Weg nach Lübtheen gemacht“, sagt der Selbstständige.

Denn nun gab es Wichtigeres: „Angesichts der Flammen hoffte ich darauf, dass es noch einmal so wie 2018 kommt, als es auch auf dem ehemaligen Schießplatz brannte. Damals half uns Regen mit 30 Litern pro Quadratmeter beim Löschen. Doch dieses Wunder blieb diesmal aus. Es bedurfte der Kraft aller Einsatzkräfte, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dieses Miteinander aller hat mich dabei sehr beeindruckt. Das ist es auch, was in meiner Erinnerung bleibt.“

Von Werner Geske