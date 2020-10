Kostenlos bis 16:55 Uhr Maskenscanner an Helios-Kliniken in MV: So werden Besucher und Patienten kontrolliert

Ohne Maske kommt ein Alarm: Die Helios-Kliniken führen Maskenscanner in ihren Häusern ein. Die neuartige Technik soll auch in den Krankenhäusern in Wismar, Stralsund und Schwerin eingesetzt werden.