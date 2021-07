Herrenlose Kleidungsstücke am Störkanal in Plate entdeckt – Suchaktion ausgelöst

Plate

Der Fund von Bekleidung zweier Personen am Störkanal in Plate südlich von Schwerin (Landkreis Ludwisglust-Parchim) hat am Mittwochabend einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mitteilte, hatte ein Zeuge im Uferbereich Männerbekleidung (Schuhe und Oberbekleidung) sowie Bekleidung, die der Farbe und Konfektionsgröße nach einem sieben- bis zehnjährigen Mädchen gehören könnten, gefunden und die Polizei informiert.

Diese Kleidungsstücke wurden am Mittwoch am Störkanal in Plate gefunden. Quelle: Polizei

Die Beamten suchten daraufhin sowohl den Uferbereich als auch den Kanal ab. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz, der eine Spur in Richtung Ortsmitte verfolgte. Es ergaben sich aber keine Hinweise auf hilflose oder verunglückte Personen. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei derzeit ebenfalls nicht vor.

Die Suchmaßnahmen wurden unterbrochen, werden jedoch umgehend fortgesetzt, sollten sich neue Anhaltspunkte ergeben. Die Polizei erhofft sich durch die Veröffentlichung der Fotos der Bekleidung Informationen zu dessen Besitzern.

Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg (Tel.: 0 38 47 / 4 32 70) entgegen.

Von OZ