Hinterm Steuer eingeschlafen: Polizei weckt betrunkenen Mann in Wittenförden

Ein Autofahrer ist Donnerstagabend in Wittenförden (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Straßenrand hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Die Polizisten klopfen an die Scheibe des Mannes, um ihn zu wecken. Er war sichtlich betrunken und besaß zudem keinen Führerschein.