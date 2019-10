„Höhle der Löwen“: Kein Deal für Mecklenburger Gafferwand, aber …

Rostock/ Ludwigslust

Mit seiner Gafferwand wollte Dieter Mohn (62) aus Prislich bei Ludwigslust einen TV-Löwen einfangen: In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ hat Mohn am Dienstagabend der Fernsehnation sowie Investoren wie Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel seinen aufblasbaren Sichtschutz gegen Unfallschaulustige präsentiert.

Seine Hoffnung: 100 000 Euro Kapital einzuwerben. Dafür bot Mohn 20 Prozent seiner Firmenanteile an. Doch die Löwen bissen nicht an. Aber ausgezahlt hat sich der Auftritt für den Mecklenburger trotzdem.

Demo vor der Löwenhöhle

Dieter Mohn (r.) präsentiert den TV-Löwen seine Gafferwand. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Dieter Mohn hatte große Geschütze aufgefahren und die Löwen sogar extra aus ihrer Höhle gelockt, um ihnen unter freiem Himmel die „ Gafferwand“ in Gänze zu zeigen. Binnen zwei Minuten baute sich mittels Gebläse eine 30-Meter-Wand vor Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Ralf Dümmel auf.

Das machte auf die Investoren Eindruck. Auch die Zahlen schienen zu passen: 30 Prozent Gewinnspanne sei pro verkauftem Mauer drin, rechnete Mohn vor.

Kein Bock auf Behörden

Dennoch kassierte er fünf Absagen, denn den Löwen missfiel, dass sich die Gafferwand nur an Feuerwehren, Polizei und Co. und damit an die öffentliche Hand verkaufen lässt. Allein beim Gedanken an die langwierigen Verhandlungen mit Behörden würden sich ihm die Nackenhaare aufstellen, erklärte Kofler.

Man könnte die Wand auch als Werbebande nutzen, argumentierte der gelernte Schauwerbegestalter Dieter Mohn. Der Rettungsversuch schlug fehl. Für sein Produkt bekam Mohn zwar viel Lob, doch nicht den erhofften Deal. Die Investoren passten.

Das passierte nach der Sendung

Für Dieter Mohn hat sich sein Auftritt in der TV-Show auch ohne Deal gelohnt: „Mein E-Mail-Ordner ist voll“, erklärt er am Morgen nach der Ausstrahlung der Sendung, „Dieser Zuspruch stimmt mich sehr optimistisch.“

Auch so habe sich nach Aufzeichnung der Show im April diesen Jahres einiges bei ihm getan. „Ich habe viele Aufträge, hab gerade erst vier Wände nach Bayern geliefert. Die erste Lieferung nach Niedersachsen ist auch raus.“ Mehr als 50 Gafferwände habe er inzwischen an Kunden wie Feuerwehren, Abschleppdienste oder den Flughafen Frankfurt/Main verkauft.

Gafferwand im Miniformat

Außerdem hat Mohn seine Produktpalette erweitert. Neben der XL-Variante, die die TV-Löwen bestaunten, gehöre inzwischen auch eine Mini-Gafferwand zum Sortiment, die sich ganz ohne Gebläse sekundenschnell aufstellen lasse, erzählt Mohn. Vom Erfolg seiner Erfindung ist er überzeugt. Und auch, wenn kein Deal zustande kam, „Die Höhle der Löwen“ behält er in guter Erinnerung. „Es war eine ganz tolle Erfahrung.“

Auf die Idee zu seiner Aufblaswand war Dieter Mohn im November 2016 gekommen, als er selbst Zeuge eines Unfalls wurde. Schockiert davon, wie viele Autofahrer anhielten, ausstiegen und ohne Rücksicht auf Rettungskräfte oder Opfer den Unfall mit dem Handy filmten, beschloss er, etwas dagegen zu unternehmen.

Internationale Kundschaft

Zusammen mit einem Kumpel entwickelte er die Gafferwand und brachte diese im November 2017 mit seiner neugegründeten Firma German Inflatable auf den Markt.

Inzwischen hat er Verstärkung: Der Feuerwehrausstatter Ziegler sitzt als Vertriebspartner mit im Boot. Dank dieser Kooperation seien seine Gafferwände inzwischen auch in der Schweiz und den Niederlanden im Einsatz, erklärt Mohn.

