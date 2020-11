Schwerin

Nordlichter mit Huskys entdecken, mit einer Riesenschildkröte aus einer Kokosnuss schlürfen oder von Kakadus das Surfen lernen: Das sind nur einige Abenteuer, die die kluge und neugierige Hundedame Hedi auf ihren Reisen rund um die Welt erlebt.

Gemeinsam mit der braun-weißen Hündin können sich kleine Weltenbummler nun ebenfalls auf (Lese-)Reise begeben: Ende September ist unter dem Titel „ Hündin Hedi in Europa und Asien“ der erste Teil einer Reise-Kinderbuch-Reihe in Reimform erschienen. Geschrieben hat sie die 28-jährige Inga Ahrens. Mehr als 30 Länder hat die gebürtige Rostockerin schon bereist und ihre Erlebnisse nun in ihren Büchern verarbeitet.

Mehr als 30 Länder bereist

„Schon in meiner Kindheit und Jugend haben meine Eltern mich mit auf Reisen durch Europa genommen“, sagt sie. Auch ihre Großeltern teilen ihr Hobby. „Eigentlich haben wir immer etwas Neues gesucht, was wir entdecken konnten“, sagt Ahrens, die in Malchow aufwuchs.

Nach dem Abitur macht die junge Frau ihren Abschluss an der Fachhochschule für Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow und zieht 2013 als Polizistin nach Schwerin. „Auch das erste Geld, das ich verdient habe, habe ich gleich ins Reisebüro getragen“, verrät Ahrens und lacht. Zusammengekommen ist eine beachtliche Liste von Ländern, die sie nun in ihren Büchern thematisiert.

Das Kinderbuch von Inga Ahrens aus Schwerin heißt „Hündin Hedi in Europa und Asien“. Quelle: Franz Böckelmann

„Ich hatte schon länger die Idee, meine Reiseerlebnisse aufzuschreiben, wusste aber nicht genau, wie“, erinnert sich Ahrens. Der vierte Geburtstag ihrer Nichte bringt den Stein schließlich ins Rollen. „Ich habe in Buchläden nach Kinderbüchern gesucht, die verschiedene Länder der Welt darstellen“, sagt Ahrens. „Dabei habe ich zwar kindgerechte Atlanten gefunden, aber so gut wie keine Geschichten. Also dachte ich, ich schreibe einfach selbst.“

Weiblicher Held gesucht

Auch ihre weibliche Protagonistin ist nicht dem Zufall geschuldet. 2018 besuchte Ahrens eine Veranstaltung zum Thema Frauen in Führungspositionen. „Eine Professorin der Uni Rostock stellte dort eine Studie vor, nach der viele Abenteurer, Helden und Vorbilder in Kinderbüchern männlich sind“, erinnert sie sich. Weiblichen Hauptfiguren seien meist Alltagssituationen oder reine Fantasiewelten vorbehalten. „Das wollte ich ändern“, sagt sie.

Gepaart mit ihrer Vorliebe fürs Reisen entsteht so die Idee zu „ Hündin Hedi“. „Es sollte eine weibliche, neugierige, mutige und hilfsbereite Figur sein, die die Welt bereist und Jungen und Mädchen in der ganzen Welt anspricht“, sagt Ahrens, die bei ihrer Suche buchstäblich auf den Hund beziehungsweise die Hündin gekommen ist, die sie kurzerhand Hedi taufte.

Ende 2018 beginnt sie mit dem Schreiben. „Ich war so im Flow, dass gleich drei Episoden entstanden sind. Und ich habe immer noch so viele Einfälle, dass ich schon ein Storyboard für den vierten Teil und Ideen für einen fünften Teil habe“, sagt Ahrens und lacht. Ihre Bücher hat sie in Reimform geschrieben. „Erzählungen gibt es viele, ich fand Reime einfach spannender“, sagt sie.

Auf der Leipziger Buchmesse im März 2019 versucht sie, Verlage für ihr Manuskript zu begeistern. „Leider habe ich von den wenigsten eine Rückmeldung erhalten.“ Daher sei das Manuskript erst einmal in der Schublade verschwunden. „Irgendwann hat mein Freund es wieder hervorgekramt. Das hat mich wieder motiviert“, sagt die junge Frau, die kurzerhand beschließt, das Buch selbst herauszubringen.

28 liebevoll gestaltete Buchseiten

Im Internet sucht sie nach einer Illustratorin und stößt auf die Grafikdesignerin Julia Gröchel aus Bremen. „Das war Glück und hat auf Anhieb gepasst“, verrät Ahrens. Lektoriert hat das Buch ihre Schulfreundin Denise Naue, die an der Uni Rostock Germanistik studierte. Mit ihrer Mama, einer gelernten Buchbinderin, hat sie eine weitere Fachkraft an ihrer Seite. Und so entstehen 28 liebevoll gestaltete Buchseiten, die Ahrens in der Rostocker Druckerei Weidner in einer Auflage von 1000 Exemplaren drucken lässt. Die Kosten, mehr als 5000 Euro, finanziert sie selbst – unter anderem mit Hilfe von Crowdfunding.

Seit Ende September dieses Jahres können kleine und große Reisefans das Buch für zehn Euro auf der eigens dafür gestalteten Webseite kaufen. Auch in diversen Buchläden in Schwerin und Rostock ist das Buch mittlerweile zu haben. „Besonders von den kleinen Buchläden habe ich ein tolles Feedback bekommen“, freut sich Ahrens.

Der zweite und dritte Teil sind bereits fertig geschrieben und müssen nur noch illustriert werden. „Ich hoffe, dass ich mit den Einnahmen des ersten Teils den zweiten Teil generieren kann“, sagt sie. Wenn es gut läuft, soll das Buch „ Hündin Hedi in Amerika und Afrika“ kurz vor den Sommerferien im kommenden Jahr erscheinen. „Ich hoffe, dass wir dann wieder reisen können“, sagt sie. „Das würde sehr gut passen.“

Infos unter:www.hündinhedi.de

