Die Polizei hat am Samstag eine nicht angemeldete Motorradveranstaltung in der Nähe von Loosen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgelöst. „Auf einem Verbindungsweg zählte die Polizei circa 50 Personen, die mit etwa 40 Krädern beziehungsweise Kleinkrafträdern aus mehreren Bereichen der Region angereist waren und dort auch einige Pavillons errichtet hatten“, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Dienstag mit.

Zu der Veranstaltung am Samstag sei zuvor in den sozialen Netzwerken aufgerufen worden. Laut der Aussage eines Zeugen gab es bei dem Treffen illegale Rennen.

Die Beamten greifen durch

Als die Polizei vor Ort eintraf, flohen nach Polizeiangaben einige der Teilnehmer auf ihren Maschinen. Die verbliebenen Teilnehmer wurden von den Beamten aufgefordert das Gelände zu verlassen. Zwei der Teilnehmer wurden von den Ordnungshütern wegen fahren ohne Führerschein und dem Führen eines Motorrads ohne Versicherung angezeigt.

Von OZ/dpa