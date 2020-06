In Heuwende-Maschine eingeklemmt: Frau bei Unfall in Klinken schwer verletzt

Eine Frau ist am Sonntagabend auf einem Feld bei Klinken (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einem Heuwender eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ihr Mann hatte beim Losfahren nicht bemerkt, dass sie noch direkt an der Maschine stand. Die Feuerwehr musste die 30-Jährige befreien.