Jagdkanzel am Goldberger See niedergebrannt

Goldberg

In Goldberg (Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagnachmittag, 20. Oktober, eine Jagdkanzel durch ein Feuer zerstört worden. Der Vorfall, der sich nahe des Badestrandes am Goldberger See ereignete, wurde gegen 16.45 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kriminalpolizei geht bisher von Brandstiftung aus. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Plau am See (Tel. 03 87 35 / 83 70) zu wenden.

Von OZ