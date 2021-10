Jugendliche aus Schwerin vermisst: Wer hat dieses Mädchen gesehen?

Schwerin

Eine Jugendliche aus Schwerin wird seit Freitag vermisst. Jetzt wird bei der Suche nach ihr die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wie die Polizei mitteilte, hat die 15 Jahre alte Vivian Dieck am 29.10.2021 gegen 7 Uhr ihr Elternhaus in der Schweriner Weststadt verlassen. Die Schule hat sie dann jedoch nicht besucht. Wo genau sie sich aufhält, ist unklar. Hinweise deuten darauf hin, dass sie noch in Schwerin ist.

Vivian Dieck aus Schwerin ist seit Freitag (29.10.2021) verschwunden. Quelle: Polizei

Vivian Dieck ist etwa 1,60 Meter groß, 50 Kilogramm schwer und von normaler Statur. Sie hat braune lange Haare und trägt eine Zahnspange. Wie sie bekleidet ist, konnte die Polizei nicht mitteilen.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen kann, wird gebeten einen Hinweis an das Polizeihauptrevier Schwerin, Telefonnummer 0385/5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Von OZ/rb