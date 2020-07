Jugendlicher bei Wildunfall bei Muchow schwer verletzt

Muchow

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Jugendlicher am späten Montagabend auf der Landesstraße 081 unweit von Muchow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige mit einem Kleinkraftrad unterwegs.

Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Reh verendet nach Angaben der Beamten an der Unfallstelle.

63 Wildunfälle im Landkreis

In der vergangenen Woche ereigneten sich laut Polizei insgesamt 63 Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Personen wurden bei diesen nicht verletzt. In Einzelfällen entstand aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von OZ