Boizenburg

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Unfall mit seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag in Boizenburg an der Elbe schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 14-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge versucht, eine Böschung an der Gülzer Straße hinunter zu fahren. Dabei überschlug er sich jedoch.

Nach Angaben der Polizei verletzte sich der Junge bei dem Sturz so schwer, dass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Von OZ