Junger Motorradfahrer nach Sturz nahe Schwerin schwer verletzt

Schwerin

Ein junger Mann ist am Freitagmorgen bei voller Fahrt von seinem Motorrad gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben kam der 19-jährige Motorradfahrer in einer Kurve von der Straße ab. Zu hohe Geschwindigkeit wird als Unfallursache nicht ausgeschlossen.

Der Fahrer war auf der Kreisstraße 63 in Richtung Klein Rogahn unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam und auf das angrenzende Feld fuhr. Dort stürzte er von seinem Krad und verletzte sich schwer am Kopf und an der Wirbelsäule. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.

Von OZ