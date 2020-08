Käselaster in Dänemark gestohlen: GPS-Sender führt nach Wittenburg

Ludwigslust

Ein Lkw mit einer Ladung Käse ist in der Nacht zu Freitag im dänischen Christiansfeld gestohlen worden. Der Polizei zufolge stellte der Eigentümer den Diebstahl am Morgen fest. Sein Glück, der Auflieger war mit einem GPS-Sender ausgestattet.

Das Signal des Senders wurde in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) geortet. Der Unternehmer informierte die Polizei in Deutschland. Die Polizei in Hagenow fuhr zum Einsatzort und stellte den Auflieger vor Ort fest. Ein Abgleich der Fahrzeugidentitätsnummer bestätigte eindeutig, dass es sich um den gestohlenen Auflieger aus Dänemark handelte. Wenige Stunden später konnte er samt Käse durch die Polizei Hagenow an den dänischen Eigentümer übergeben werden.

Von OZ