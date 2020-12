Eine Offroad-Veranstaltung musste die Polizei am Samstag in Karenz (Ludwigslust-Parchim) beenden. Offensichtlich war öffentlich zu dem Event aufgerufen worden. Abgesehen davon, dass ein Treffen in dieser Größenordnung wegen Corona derzeit nicht gestattet ist, kamen die Teilnehmer auch noch aus anderen Bundesländern.