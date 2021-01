Wismar/Berlin

Wo ist Karin Strenz? Seit dreieinhalb Jahren steht die CDU-Bundestagsabgeordnete für die Region Wismar/ Parchim im Verdacht der Bestechlichkeit. Sie soll im Europarat des Bundestags sehr wohlwollend über den autokratisch geführten Kaukasusstaat Aserbaidschan berichtet und im Gegenzug Geld erhalten haben.

Strenz wies das zurück, sorgte aber nicht für Aufklärung, Staatsanwälte ermitteln. Die 53-Jährige sitze das Thema einfach aus und füge damit der Demokratie großen Schaden zu, kritisieren Wissenschaftler und andere Politiker.

Ganz nebenbei kassiert die CDU-Frau weiter Abgeordneten-Diäten und baut ihre Ansprüche auf Altersversorgung aus – auf Kosten der Steuerzahler. Politisch tritt sie kaum in Erscheinung, hat ihr Bürgerbüro in Wismar mittlerweile aufgelöst.

Geld floss über die Firma eines Lobbyisten

Strenz wird vorgeworfen, 2014 und 2015 Geld für positive Berichterstattung über Aserbaidschan angenommen zu haben. Das Geld soll über Umwege geflossen sein. Im Gegenzug soll Strenz unter anderem als Wahlbeobachterin für den Europarat in der Hauptstadt Baku nicht so genau hingeschaut beziehungsweise positive Berichte abgeliefert haben.

Ein später veröffentlichter Bericht kam zu dem Schluss, dass Strenz mehrfach gegen die Regeln der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) verstoßen habe. Geld sei geflossen, räumte Strenz gegenüber der OZ ein, 22 491 Euro – über die Firma Line-M-Trade des früheren CSU-Abgeordneten Eduard Lintner. Allerdings habe sie dieses Geld für Beratertätigkeit erhalten, sagte Strenz früher. Wofür, sagte sie nicht.

Staatsanwaltschaft : Es geht um insgesamt vier Millionen Euro

Vor einem Jahr gab es Razzien bei Strenz und Lobbyist Lintner. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main ermittle gegen insgesamt drei Personen. Es gehe insgesamt um vier Millionen Euro, die zwischen 2008 und 2016 „über britische Briefkastenfirmen mit baltischen Konten“ geflossen sein sollen, erklärt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen. Auch Geldwäsche sei ein Thema.

Mittlerweile hat die Generalstaatsanwaltschaft München den Fall übernommen, bestätigt Sprecher Klaus Ruhland. Keine weiteren Auskünfte. „Die Ermittlungen dauern an.“

Experte: Strenz beschädigt das Gesamtbild

Karin Strenz pflegte offenbar ein herzliches Verhältnis zum autokratischen Herrscher Aserbaidschans, Ilham Alijew. Quelle: Politmagazin Monitor

Strenz hat trotz massiver Kritik aus der Bundespolitik und ihrer eigenen Partei ihr Bundestagsmandat behalten. In der CDU-Landesspitze versucht man das Thema auszublenden. Man könne Strenz das Mandat nicht entreißen, sie sei gewählt, erklärten CDU-Spitzenleute. Für die Bundestagswahlen in diesem Jahr ist die 53-Jährige nicht mehr nominiert.

Aus Sicht von Politikwissenschaftlern richtet Strenz massiven Schaden an. Das Image von Politikern sei in der Bevölkerung bereits „relativ schlecht“, wie Umfragen zeigen, erklärt Prof. Wolfgang Muno von der Universität Rostock. „Das Verhalten von Frau Strenz, die sich von einem Diktator bezahlen lässt, ist da nicht hilfreich.“

Ähnlich liege der Fall Philipp Amthor, ebenfalls CDU, der Aktienoptionen des US-Unternehmens Augustus Intelligence hielt. „Einige Raffkes, die den Hals nicht vollbekommen, sollten nicht das Gesamtbild beschädigen“, so Muno deutlich. Die meisten Politiker „dürften ehrliche Menschen sein“. Problem: In Deutschland gebe es „zu lasche Vorschriften“, so dass Politiker „intransparente Nebengeschäfte“ machen könnten.

„Skandale und individuelles Fehlverhalten wirken sich tendenziell negativ darauf aus, wie Politiker wahrgenommen werden“, erklärt Prof. Jochen Müller, Humboldt-Universität Berlin. Wenn denn ihr Verhalten bekannt werde. „Wird Verhalten einer Person negativ bewertet, kann das anderen Politikern und Parteien schaden.“

Politiker-Reaktion: „Skrupellos“, „Gift für Vertrauen“

Genau das befürchten andere Politiker. „Mit dieser skrupellosen Kaltschnäuzigkeit bedient Karin Strenz so ziemlich alle existierenden Vorurteile gegenüber Politikern“, erklärt Frank Junge, SPD-Bundestagsabgeordneter. „So wird die Glaubwürdigkeit von Politik allgemein untergraben.“

Strenz habe „dem Ansehen aller Politiker geschadet“, erklärt Claudia Müller (Grüne). „Sie hätte, spätestens nachdem die eindeutige Bewertung durch den Europarat erfolgte, ihr Mandat niederlegen sollen.“

Dietmar Bartsch (Linke) nennt Strenz’ Agieren „Gift für das ohnehin schon bröckelnde Vertrauen der Bürger in Politik und Parteien“. Die CDU in MV sei „zu einer Kaderschmiede für politische Affären geworden“. Neben Amthor und Strenz nennt er auch Ex-Innenminister Lorenz Caffier, der zurücktrat, nachdem bekannt wurde, dass er eine Waffe bei einem früheren Mitglied des rechtsterroristischen Netzwerks „Nordkreuz“ gekauft hatte.

Leif-Erik Holm ( AfD) erklärt: „Die Jahre gehen ins Land, die Vorwürfe bleiben. Das geht so nicht!“ Die CDU gehe mit der Causa Strenz „viel zu lax um“. Holm: „Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, was Sache ist.“

Strenz beantwortet keine kritischen Fragen

Karin Strenz beantwortet (weiterhin) keine kritischen Fragen. In der Corona-Krise habe sie „weitestgehend auf Präsenztermine verzichten müssen“. Ja, ihr Wismarer Büro sei geschlossen, dafür seien aber ihre Mitarbeiter in Grevesmühlen, Parchim und Berlin erreichbar. Sie selbst arbeite weiter – „zahlreiche Vereine, Unternehmer und Bürger aus meinem Wahlkreis sind an mich herangetreten“.

Die MV-CDU tut sich weiterhin schwer mit ihr. „Seit Bekanntwerden der Vorwürfe hat es mehrere Gespräche mit Frau Strenz gegeben, in denen sie alle Vorwürfe vehement bestritten hat“, erklärt Generalsekretär Wolfgang Waldmüller. Strenz sei „in der Ausübung ihres Mandates frei“.

So steuert die CDU-Frau auf das Ende der Legislaturperiode zu. Nach vier Jahren seit Aufkommen der Vorwürfe standen ihr dann rund 480 000 Euro Diäten zu. Zudem zusätzliche Ansprüche in der Altersversorgung von 1000 Euro – für jeden kommenden Monat nach der Politik. Dazu die Ansprüche aus der Zeit seit 2009 im Bundestag. Grundlage: das Abgeordnetengesetz. Sollte Strenz sich zur Ruhe setzen oder in die Wirtschaft gehen, blieben ihr diese Ansprüche voll erhalten, teilt die Bundestagsverwaltung mit.

Von Frank Pubantz