Schwerin

Zwei Kinder hatten am vergangenen Freitag in Schwerin von der Brücke Bosselmannstraße (Brücke über die Crivitzer-Chaussee) mit Sand und Steinen gefüllte Hundekotbeutel auf fahrende Pkw geworfen – jetzt ermittelt die Polizei. Wie die Polizeiinspektion Schwerin am Montag mitteilte, werden geschädigte Fahrzeugführer und weitere Zeugen gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385 / 51 80 22 24 oder bei der Internetwache zu melden.

Von OZ