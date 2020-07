Kirch Stück

Ein zur Festnahme ausgeschriebener Mann ist bei einer Verkehrskontrolle in Kirch Stück ( Landkreis Nordwestmecklenburg) gestellt worden. Am Sonntagvormittag sei die Polizei auf den 59 Jahre alten Mann aufmerksam geworden und hielt ihn an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als sich die Beamten dem Mann näherten, sagte der spontan: „Jetzt habt ihr mich. Mal verliert man und mal gewinnt man.“ Warum er diese Worte wählte, wurde wenig später klar.

Anzeige

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war und mehrere Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Er war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins, das Auto nicht zugelassen und die Plaketten auf dem Kennzeichen gefälscht.

Weitere OZ+ Artikel

Der Mann wurde festgenommen und an die Justiz überstellt. Zudem erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

Von dpa