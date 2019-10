Ludwigslust

Unmittelbar nach Beginn der Tarifverhandlung für die DRK-Mitarbeiter in der Region Ludwigslust drohen in den Kitas erste Warnstreiks. Die nicht an der Verhandlung beteiligte Erzieher-Gewerkschaft GEW rief für Dienstag und Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen auf.

Wie GEW-Referent Erik von Malottki am Montag sagte, fordert die Gewerkschaft unter anderem die Bezahlung der Erzieher nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes von Anfang 2020 an. Das DRK will die Angleichung erst ab 2021.

380 Kinder betroffen

Die GEW könne nur Erzieher vertreten, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Dietmar Jonitz und begründete damit den Ausschluss der GEW von den Gesprächen. Man habe am Montag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Verhandlungen für DRK-Mitarbeiter aller Bereiche aufgenommen. „Wir wollen einen Gesamtvertrag“, sagte Jonitz.

Nach GEW-Angaben sollen 17 Kitas und vier Horte mit etwa 700 Kindern im Altkreis Ludwigslust bestreikt werden. Das DRK geht von acht Kitas mit 380 betroffenen Kindern aus und hat eine Liste mit Notgruppen veröffentlicht sowie ein Infotelefon eingerichtet. Die Tarifgespräche werden laut Verdi in der nächsten Woche fortgesetzt.

Von dpa