Nach der Corona-Infektion eines Kindes in einer Kita in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind Tests an weiteren 25 Kindern und zwei Erzieherinnen negativ ausgefallen.

Sie müssten aber vorerst weiter in Quarantäne bleiben und sich in der kommenden Woche erneut testen lassen, teilte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag mit. So seien die Regeln für sogenannte Erstkontakte.

Kita bleibt weiter geöffnet

In der Kita in Wittenburg war am Dienstag der Corona-Fall festgestellt worden. Das dort betreute Kind war positiv getestet worden. Die Kita bleibt aber geöffnet, da nur eine Gruppe betroffen ist, wie der Sprecher sagte.

