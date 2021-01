Klein Schmölen

In einem Putenmastbetrieb im Landkreis Ludwigslust-Parchim besteht der Verdacht eines Geflügelpest-Ausbruchs. Der Betreiber der Anlage mit rund 20 000 Tieren in Klein Schmölen bei Dömitz habe Anfang der Woche erhöhte Tierverluste festgestellt, teilte der Landkreis am Freitag mit. Untersuchungen im Auftrag der Veterinärbehörde des Kreises hätten das Influenzavirus ergeben. Die Bestätigung durch ein Referenzlabor werde noch im Verlauf des Freitags erwartet. Der Betrieb sei gesperrt worden. Bestätige sich der Verdacht auf das für Wild- und Hausgeflügel hoch ansteckende Geflügelpest-Virus, müssten alle dort gehaltenen Puten getötet werden.

Aktuell kommt es immer wieder zu Ausbrüchen der gefürchteten Vogelgrippe in Mecklenburg-Vorpommern. Erst am Mittwoch hatte der Landkreis Nordwestmecklenburg einen Ausbruch in der Gemeinde Glasin bekannt gegeben, was die Tötung von rund 7300 Puten erforderlich machte. Bisher waren laut Agrarministerium sowohl kleine private Haltungen mit verschiedenen Geflügelarten als auch große Hühner- sowie Putenhaltungen betroffen. Zehntausende Tiere mussten getötet werden.

Von RND/dpa