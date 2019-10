Parchim

Am späten Sonntagabend hat die Polizei in Parchim einen 32-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und keine Versicherung für sein Auto. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain. Bereits in der vergangenen Woche war der Mann wegen ähnlicher Hintergründe der Polizei aufgefallen.

Die Polizei erstattete Anzeige, weil der Mann unter Drogeneinfluss Auto fuhr, gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat und ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Die Fahrzeugschlüssel und die Autokennzeichen wurden beschlagnahmt, um erneute Straftaten zu verhindern.

