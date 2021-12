Parchim

Dass Geflügelhaltung durchaus mit einer gewissen Geisteshaltung einhergeht, zeigt das Unternehmen Mecklenburger Landpute. Hier schraubt man seit mehr als 30 Jahren die Standards bei der Mast und Verarbeitung von Geflügel hoch und ist dabei den jeweils geltenden Bestimmungen oft einen Schritt voraus.

So hatte man von Anfang an entschieden, dass männliche Küken nicht geschreddert werden, obwohl das aus wirtschaftlichen Gründen bis heute in der Branche so praktiziert wird. Der Erfolg stellte sich trotzdem ein – oder deshalb.

Landpute kooperiert mit Spitzenkoch Siewert

Handelsriesen und Babynahrungshersteller gehören zu den Abnehmern der Waren aus dem kleinen Dorf Severin bei Parchim. Noch immer versteht man sich dort als Lieferant für eine Nische. Doch diese wird größer und auch dazu trägt der Produzent mit kreativem Marketing, wie der Kooperation mit Spitzenkoch Ronny Siewert, bei.

Und so vertreibt die Landpute zwar ein Geflügel, das als Nachfahre der Dinosaurier gilt, erweist sich mit seiner Umstellung auf 100 Prozent bio ab 1. Januar aber erneut als moderner Vorreiter in der Fleischproduktion.

Von Juliane Schultz