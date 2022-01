Rostock

Endlich wieder vor gefüllten Rängen spielen: Das wünschen sich die Sportklubs in Mecklenburg-Vorpommern. Verständlich angesichts der Tatsache, dass den Vereinen aufgrund des von Bund und Ländern beschlossenen Zuschauer-Ausschlusses Einnahmen im sechsstelligen Bereich durch die Lappen gehen.

Doch mit diesem Problem stehen sie längst nicht alleine da. Die Pandemie trifft auch andere Branchen hart. Die Kultureinrichtungen im Land leiden ebenfalls seit Monaten unter den massiven Einschränkungen.

Grundlos gibt es diese allerdings nicht. Selbst wenn der Sport kein Infektionstreiber ist: So reisen zu den Spielen stets tausende von Menschen aus dem ganzen Land an, um ihren Lieblingsmannschaften zuzujubeln. Die zusätzlichen Kontakte in Bus und Bahn und das dichte Gedränge vor den Stadien fördern die Ausbreitung des Virus sehr wohl. Da hilft auch das beste Konzept nicht.

In Anbetracht der aktuellen Fallzahlen wäre die Aufhebung der Maßnahmen nicht richtig. Und wenn gelockert wird, dann bitte für alle gleichermaßen. Ansonsten hat das nichts mit Fair-Play zu tun.

Von Susanne Gidzinski