Kranke Lokführer in MV sorgen immer noch für Zugausfälle

Rostock

Angespannte Verkehrslage: Der Krankenstand bei den Lokführern sorgt nach wie vor für Zugausfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (Odeg) bleiben bis Freitag (22. April) für zwei Tage Triebwagen der Regionalbahn RB 13 Rehna-Parchim in den Depots, weil sich Lokführer krank gemeldet hatten.

„Bei einer Krankmeldung fallen meist gleich zwei Fahrer aus, weil Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne müssen“, sagt Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke. Jede Personalplanung sei momentan angesichts allgemein hoher Infektionszahlen „eine fragile Konstruktion“. Schon ein paar Infektionen könnten alles zum Kippen bringen. In den vergangenen Tagen kam noch hinzu, dass wegen der Osterferien weniger Lokführer im Dienst waren als normalerweise.

Usedomer Bäderbahn: „Die Lage bleibt angespannt“

Im westlichen Mecklenburg sei die Situation besonders angespannt. An der Küste, wo die Odeg die Regionalexpresslinien Rostock-Sassnitz und Rostock-Züssow betreibt, sehe es besser aus. Insgesamt sei Krankenstand derzeit doppelt so hoch wie in normalen Jahren. Der Grund für die besonderen Probleme in Westmecklenburg ist laut Gehrke, dass auf der Linie ein besonderer Triebwagentyp eingesetzt wird, für den es weniger ausgebildete Fahrer gibt.

„Die Lage bleibt angespannt“, sagt auch Andreas Pinske, Betriebsleiter bei der Usedomer Bäderbahn (UBB). Bei dem Tochter-Unternehmen der Deutschen Bahn AG kam es bis vor Kurzem zu krankheitsbedingten Zugausfällen in den frühen Morgenstunden vor 5.30 Uhr und am Abend ab 17.30 Uhr. „Wir mussten in einer Schicht fahren“, sagt Pinske. Derzeit sehe es wieder etwas besser aus. „Im Moment fahren wir.“ Aber die Situation bleibe nach wie vor wackelig.

Viele abgesagte Linien bleiben ohne Ersatzverkehr

Marcel Drews, Landesvorsitzender der Fahrgastvereinigung ProBahn, rechnet mit weiteren Zugausfällen: „Es wird immer irgendwo eine Lücke geben.“ Besonders bedauerlich sei es, wenn die abgesagte Verbindung komplett ausfällt, weil kein Ersatzverkehr angeboten wird. Nicht alle Busunternehmen hätten freie Fahrer, die auf Abruf einsetzbereit sind. Zudem sind sie selbst von Corona-Fällen betroffen.

„Jeder Ausfall ist ärgerlich“, sagt Drews. Am stärksten betroffen seien Pendler, die auf den Zug angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Drews fragt sich, ob die Quarantäne für nicht infizierte Kontaktpersonen bei den systemrelevanten Berufen wie Lokführern unbedingt nötig sei. Er verweist zudem auf Positionen des Robert-Koch-Instituts, das eine Verkürzung der Quarantänedauer von zehn auf fünf Tage vorgeschlagen hat.

Neun-Euro-Ticket gilt auch im Regionalzug

„Es wurden so viele ausgefallene Verbindungen wie möglich durch Busse ersetzt“, sagt ein Sprecher der Bahn AG. Nach Angaben des staatlichen Schienenkonzerns gab es vor allem von Mitte März bis Anfang April Zugausfälle wegen vermehrter Krankmeldungen. Tageweise betroffen waren die Rostocker S-Bahn, die Regionalexpress-Verbindungen Stralsund-Neustrelitz und Rostock-Hamburg sowie die Regionalbahnen Wismar-Ludwigslust und Schwerin-Bad Kleinen.

Unterdessen können sich die Bahnfirmen über mehr Geld für den Regionalverkehr freuen. Der Bund stockt die Regionalisierungsmittel dieses Jahr um 3,7 Milliarden Euro auf. Das Geld dient unter anderem für das Neun-Euro-Ticket, dass ab Juni verkauft werden soll und auch in Regionalzügen gilt.

Von Gerald Kleine Wördemann