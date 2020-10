Malchin

Im Zusammenhang mit zwei Corona-Fällen am Krankenhaus in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Klinikleitung dort ein Besuchsverbot verhängt. Wie einer Sprecherin des Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums am Sonntag erklärte, zu dem das Haus in Malchin gehört, gelten zwei Beschäftigte als infiziert mit dem Coronavirus. Sie waren am Samstag positiv getestet worden.

Alle Kontaktpersonen unter der Belegschaft und den Patienten seien in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt und getestet worden. Weitere Ergebnisse lägen noch nicht vor. Das Neubrandenburger Klinikum ist mit seinen Außenstellen in Malchin und Altentreptow das größte an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Von Winfried Wagner