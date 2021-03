LKW-Unfall auf A 24 bei Suckow: Über fünf Stunden Vollsperrung

Suckow

Nach einem LKW-Unfall am späten Dienstagabend auf der A 24 bei Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin für über fünf Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrer unverletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der mit Paketsendungen beladene LKW samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Der Anhänger kippte anschließend auf die Seite, woraufhin sich der Paket-Container darauf löste und auf die Fahrbahn fiel. Wie die Polizei feststellte, war dieser vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß arretiert, also befestigt, worden.

Sekundenschlaf als mögliche Unfallursache

Zudem prüfen die Beamten jetzt, inwieweit Übermüdung – und in Folge Sekundenschlaf – eine Rolle gespielt haben könnte. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang eine Anzeige gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Für die Bergung des verunglückten LKW musste die Autobahn in Richtung Berlin zwischen 23 und 4.30 Uhr voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von OZ