Ludwigslust/Parchim

Sechs Taschendiebstähle haben sich am in den vergangenen Tagen in Neustadt-Glewe, Hagenow, Ludwigslust und Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ereignet, wie die Polizei mitteilt. Die Portemonnaies beziehungsweise Handtaschen waren in Einkaufswagen abgelegt, weshalb die Diebe leichtes Spiel hatten.

Ein kleiner, unbeobachteter Moment reiche laut der Beamten aus, um die Geldbörse unbemerkt zu stehlen. Oft falle es den Opfern erst an der Kasse auf. Deshalb warnt die Polizei nun davor, Handtaschen, Portemonnaies oder Handys beim Einkaufen offen liegen zu lassen. Sicherer sei es, Wertgegenständen am Körper in den Innentaschen aufzubewahren.

Von OZ